ВСУ получили всего 10% от заявленных 10 тыс. бронежилетов "Северный ветер": ВСУ из заявленных 10 тыс. бронежилетов получили только 10%

Москва17 авг Вести.В Вооруженные силы Украины (ВСУ) поставили всего тысячу бронежилетов из заявленных 10 тысяч, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

ВСУ не получили бронежилетов. Вместо 10 тысяч было поставлено всего 10%, потому что контракт был заключен с компанией, в которой всего два сотрудника говорится в сообщении

Уточняется, что речь идет о научно-техническом заводе "Лидер", который фактически является дочерним украинским предприятием "Темп-3000". По данным "Северного ветра", несмотря на многочисленные коррупционные скандалы, эта фирма на протяжении последних 15 лет является основным поставщиком средств бронезащиты для ВСУ.

Ранее газета Berliner Zeitung писала, что коррупция на Украине вызывает растущие сомнения в Берлине и Брюсселе по поводу готовности украинских властей проводить реформы, которые требует Евросоюз.