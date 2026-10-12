Вучич назвал работу разных СМИ в Сербии вкладом в европейскую демократию

Вучич о вещании RT в Сербии: горжусь фактом, что у нас существует свобода выбора Вучич назвал работу разных СМИ в Сербии вкладом в европейскую демократию

Москва12 окт Вести.Бывший президент Сербии Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич высказался на тему вещания телеканала в Сербии. Его слова приводит RT.

Политик подчеркнул, что гордится свободой выбора в Сербии и существованием возможности у жителей страны знакомиться с информацией из "разных углов".

И я считаю, что это сербский вклад в демократию в нынешней Европе заявил Вучич

Он уточнил, что многие хотят трактовать этот факт по-другому и осуждать его, но он счастлив, что "успел сделать сам хотя бы маленький вклад" по данному вопросу.

В 2022 году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в странах – членах Евросоюза запрещены вещание телеканала Russia Today и работа агентства Sputnik.