Вучич не ожидает, что Сербию выберут местом проведения переговоров по Украине

Вучич сообщил, могут ли Сербию выбрать местом проведения переговоров по Украине Вучич не ожидает, что Сербию выберут местом проведения переговоров по Украине

Москва16 сен Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не ожидает, что страна будет выбрана местом проведения трехсторонней встречи по вопросу урегулирования украинского конфликта. Такое заявление он сделал в комментарии журналистам.

Что касается технических условий, мы всегда - хорошая принимающая сторона, но не думаю, что на нас падет этот выбор сообщил он

Сербский лидер предположил, что местом проведения трехсторонней встречи станет "одна арабская страна".

15 сентября вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что итальянское правительство может сесть за стол переговоров от лица Евросоюза и вести диалог по урегулированию конфликта на Украине.