Москва16 сенВести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не ожидает, что страна будет выбрана местом проведения трехсторонней встречи по вопросу урегулирования украинского конфликта. Такое заявление он сделал в комментарии журналистам.
Что касается технических условий, мы всегда - хорошая принимающая сторона, но не думаю, что на нас падет этот выборсообщил он
Сербский лидер предположил, что местом проведения трехсторонней встречи станет "одна арабская страна".
15 сентября вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что итальянское правительство может сесть за стол переговоров от лица Евросоюза и вести диалог по урегулированию конфликта на Украине.