Вучич: США ведут переговоры по Украине на трех уровнях

Вучич: США сформировали три команды для диалога по Украине Вучич: США ведут переговоры по Украине на трех уровнях

Москва13 окт Вести.Вашингтон задействовал переговорный процесс с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сразу на трех уровнях. Об этом экс-президент Сербии Александр Вучич рассказал в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич.

Все три команды работают на решение украинской проблемы. В конце концов, они должны синхронизировать все это сказал Вучич

Как уточнил бывший сербский лидер, американская сторона собрала три команды. На первом уровне действуют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер - это бизнес-делегация. Второй уровень представлен руководителем разведывательной службы, главой Центрального разведывательного управления Джоном Рэтклиффом. Третий - команда, которую ведет госсекретарь США Марко Рубио.

По оценке Вучича, такой формат свидетельствует о том, что США всерьез подключились к этому процессу.

Вучич подал в отставку 27 сентября с целью лично возглавить предвыборную кампанию коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" (СПП) на парламентских выборах, назначенных на 25 октября.