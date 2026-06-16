Представитель США: мы вышвырнули представителей Омана из переговоров с Ираном

Высокопоставленный представитель США: мы вышвырнули Оман из переговоров с Ираном Представитель США: мы вышвырнули представителей Омана из переговоров с Ираном

Москва16 июн Вести.США остались крайне недовольными посредничеством Омана на переговорах с Ираном и прекратили пользоваться услугами Маската, заявил высокопоставленный представитель США на телефонном брифинге для представителей СМИ.

Мы очень недовольны работой оманцев. Мы считали, что они действуют очень двулично, почти как наемные работники иранцев в своем маневрировании. Так что мы вышвырнули их из этого процесса отметил чиновник

Между тем США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.