Москва8 нояВести.Американская журналистка и ультраправая активистка Лора Лумер за деньги размещала в социальных сетях посты политического характера.
Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники.
Правая активистка Лора Лумер получала деньги от частных клиентов за размещение политических постов в социальных сетях без публичного раскрытия информации о платежахговорится в материале
По данным издания, Лумер, одна из самых известных интернет-сторонников президента США Дональда Трампа, получила за такого рода услуги не менее $60 тысяч. Газете удалось выяснить, что с мая 2025 года было осуществлено как минимум четыре платежа в адрес самой Лумер и зарегистрированной на ее имя компании.
Обвинения против Лумер выдвинул советник Трампа Алекс Брюзевиц и еще трое информаторов, пожелавших сохранить анонимность. Двое из них заявили, что платили Лумер за посты в ее аккаунте в соцсети X, где у нее почти два миллиона подписчиков. Они также сообщили, что за один такой политический пост активистка брала от $3 тысяч до $5 тысяч долларов, а иногда и больше.
Сама Лумер отрицает эти обвинения и утверждает, что Брюзевиц заказал ей некое исследование и заплатил за работу, а потом попросил ее распространить эту информацию.
Я не инфлюенсер, который зарабатывает деньги на политических постах. Мой бизнес — это связи с общественностью и сбор компромата на оппонентовзаявила Лумер
The Washington Post также подчеркивает, что Федеральная торговая комиссия США обязывает блогеров и прочих лиц, ведущих деятельность в интернете, отчитываться о деньгах, которые они получают за рекламу продуктов, но не имеет соответствующих полномочий в отношении публикаций политического характера.
Активистка Лумер имеет весьма неоднозначную репутацию. Долгое время она выступала против поддержки Украины, но резко изменила свою позицию после того, как в июле 2026 года встретилась с главой киевского режима Владимиром Зеленским и взяла у него интервью. В прошлом году она обвинила в нелояльности нескольких сотрудников из аппарата Совета национальной безопасности США, после чего они были уволены. Трамп отрицал ее причастность к этому, однако признал, что Лумер давала ему некие рекомендации, к которым он иногда прислушивался.
Белый дом пока не прокомментировал ситуацию с Лумер, отмечает издание.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп сменил руководителя аппарата Белого дома.