WP: союзнице Трампа активистке Лумер платили за политические посты в соцсетях WP: активистка Лора Лумер получала деньги за политические публикации в соцсетях

Москва8 ноя Вести.Американская журналистка и ультраправая активистка Лора Лумер за деньги размещала в социальных сетях посты политического характера.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники.

Правая активистка Лора Лумер получала деньги от частных клиентов за размещение политических постов в социальных сетях без публичного раскрытия информации о платежах говорится в материале

По данным издания, Лумер, одна из самых известных интернет-сторонников президента США Дональда Трампа, получила за такого рода услуги не менее $60 тысяч. Газете удалось выяснить, что с мая 2025 года было осуществлено как минимум четыре платежа в адрес самой Лумер и зарегистрированной на ее имя компании.

Обвинения против Лумер выдвинул советник Трампа Алекс Брюзевиц и еще трое информаторов, пожелавших сохранить анонимность. Двое из них заявили, что платили Лумер за посты в ее аккаунте в соцсети X, где у нее почти два миллиона подписчиков. Они также сообщили, что за один такой политический пост активистка брала от $3 тысяч до $5 тысяч долларов, а иногда и больше.

Сама Лумер отрицает эти обвинения и утверждает, что Брюзевиц заказал ей некое исследование и заплатил за работу, а потом попросил ее распространить эту информацию.

Я не инфлюенсер, который зарабатывает деньги на политических постах. Мой бизнес — это связи с общественностью и сбор компромата на оппонентов заявила Лумер

The Washington Post также подчеркивает, что Федеральная торговая комиссия США обязывает блогеров и прочих лиц, ведущих деятельность в интернете, отчитываться о деньгах, которые они получают за рекламу продуктов, но не имеет соответствующих полномочий в отношении публикаций политического характера.

Активистка Лумер имеет весьма неоднозначную репутацию. Долгое время она выступала против поддержки Украины, но резко изменила свою позицию после того, как в июле 2026 года встретилась с главой киевского режима Владимиром Зеленским и взяла у него интервью. В прошлом году она обвинила в нелояльности нескольких сотрудников из аппарата Совета национальной безопасности США, после чего они были уволены. Трамп отрицал ее причастность к этому, однако признал, что Лумер давала ему некие рекомендации, к которым он иногда прислушивался.

Белый дом пока не прокомментировал ситуацию с Лумер, отмечает издание.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп сменил руководителя аппарата Белого дома.