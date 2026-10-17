Москва17 окт Вести.Для Украины стало неожиданностью появление в арсенале России новых реактивных беспилотников. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Теперь Украине также не хватает средств защиты от реактивных дронов, способных летать быстрее и выше, чем предыдущие модели. Появление таких дронов застало Украину врасплох говорится в публикации

По данным The Wall Street Journal, Украине сложно найти двигатели для перехватчиков, которые могли бы оказывать противодействие таким дронам.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале на платформе MAX заявил, что РФ способна создавать образцы вооружений, которым нет аналогов в мире.