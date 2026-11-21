Риттер: в Калининграде ничто не свидетельствует о подготовке РФ к конфликту

"Я увидел регион, живущий в мире": американец о Калининграде Риттер: в Калининграде ничто не свидетельствует о подготовке РФ к конфликту

Москва21 ноя Вести.Признаков нарастающего конфликта нет в Калининградской области. Об этом заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с ТАСС.

Он отметил, что когда был в Калининграде, то не увидел никаких приготовлений к тому, что Россия собирается вступить в конфликт.

Я увидел регион, живущий в мире, где люди занимаются своими повседневными делами. Там нет того движения, той суматохи, которую можно было бы ожидать. Не было переброски войск, машин или танков на дорогах сказал Риттер

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы.