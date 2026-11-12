"Яндекс" опроверг планы по созданию селлера рекламы вместе с VK и "Газпромом"

"Яндекс" опроверг создание единого селлера рекламы "Газпром-медиа" и VK "Яндекс" опроверг планы по созданию селлера рекламы вместе с VK и "Газпромом"

Москва12 ноя Вести."Яндекс" опроверг возможное создание единого селлера интернет-рекламы с VK и "Газпром-медиа" (ГПМ). Об этом заявили в пресс-службе компании.

По словам пресс-службы, которые приводит ТАСС, у "Яндекса" есть продуктовое партнерство с разными игроками, в том числе с VK и ГПМ, но объединение продаж не обсуждается.

Анонимные слухи о едином сейлз-хаусе недостоверны отмечается в сообщении

Подчеркивается, что компания развивает рекламный бизнес за счет собственных технологий, повышения эффективности продвижения и новых рекламных инструментов.

11 ноября первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников заявил, что Минэкономразвития рассчитывает в ближайшее время направить в правительство проект поправок в действующее законодательство о деятельности цифровых платформ в России.