Москва24 ноя Вести.Компания "Яндекс" представила устройство "Яндекс Пин" с голосовым помощником, разработанное на базе искусственного интеллекта (ИИ) и способное заменить секретаря. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".

По заявлению производителя, устройство способно создавать короткие пересказы разговоров, отвечать на вопросы по содержанию бесед и напоминать о делах. Поручения гаджету можно давать, произнеся слово: "Действуй!".

В компании также рассказали, что устройство можно прикреплять к одежде. При отсутствии интернета "Яндекс Пин" запишет беседы во внутреннюю память. Во время разговора в приложении "Алиса AI" появляется расшифровка беседы, а потом – краткое содержание и итоги.

По заявлению компании, заряда должно хватить примерно на весь рабочий день.

Как уточняется, "Яндекс Пин" поступит в продажу до конца года.

Ранее "Яндекс" сообщил, что перевез свои суперкомпьютеры на новые площадки.