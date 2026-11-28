В Японии предложили платить семьям по 10 млн йен за третьего и последующих детей

Японцам могут начать платить по 10 млн йен за третьего и последующих детей В Японии предложили платить семьям по 10 млн йен за третьего и последующих детей

Москва28 ноя Вести.Правящая Либерально-демократическая партия Японии подготовила законопроект, который предполагает выплату семьям в размере 10 млн йен за рождение третьего и каждого последующего ребенка, родившегося в стране. Об этом пишет The Japan Times.

По данным издания, инициатива входит в пакет мер по борьбе с сокращением населения страны, который правительство планирует разработать к концу 2026 года.

Проект, составленный на заседании штаба партии по демографической стратегии в пятницу, также включает масштабное снижение налогов для поддержки рождаемости и воспитания детей, а также создание агентства по демографической стратегии, которое будет отвечать за соответствующие меры говорится в публикации

Кроме того, предлагается повысить возраст, с которого предоставляются бесплатные услуги по уходу за детьми, и оказывать поддержку в лечении бесплодия. Инициаторы законопроекта также намерены включить в пакет мер увеличение количества свободного времени родителей за счет "внедрения различных стилей работы": например, чтобы штатные сотрудники работали меньше часов в день.

По данным на май 2026 года, количество детей в Японии снизилось до 13,29 млн человек, обновив тем самым исторический минимум. Так, по сравнению с 2025 годом количество несовершеннолетних в стране уменьшилось на 350 тыс. Самым низким показателем за всю историю наблюдений стала доля детей в численности населения – она составила 10,8%.