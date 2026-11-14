Япония заменит своего посла в России Токио назначит нового посла в России

Москва14 ноя Вести.Власти Японии в ближайшее время заменят посла в России. Новым главой дипломатического представительства страны станет Хидэки Уяма, сообщило японское общественное телевидение.

Сейчас послом Японии является Акира Муто. Он был назначен на этот пост в 2023 году.

Хидэки Уяма 63 года. Он работает в МИД Японии с 1988 года. Ранее дипломат возглавлял российский отдел внешнеполитического ведомства и занимал должность посла в Дании.

На прошлой неделе активы компании Japan Tobacco International (JTI) в России перешли под внешнее управление. Собственник потерял оперативный контроль.

Для JTI это означает утрату управления крупным сегментом бизнеса (компания контролировала около 35–37% российского табачного рынка). Минфин страны (крупнейший акционер JTI) лишается значительной части дивидендов — они обеспечивали порядка 44 % дохода спецфонда, финансирующего промышленные и инновационные проекты.

Осенью 2026 года под временный режим уже попали активы целой серии компаний из недружественных стран — "Ашан", "Лемана ПРО", Nestlе, Metro и другие.

Япония входит в список недружественных государств и следует санкционной линии G7. МИД РФ не раз предупреждал Токио, что недружественные действия не останутся без ответных мер.