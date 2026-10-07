Москва7 октВести.Ипотечные каникулы положены заемщикам, у которых появился второй или последующий ребенок в семье, и в том случае, если сумма задолженности не превышает установленного лимита. О других требованиях для получения льготного периода рассказала эксперт Ольга Дайнеко в беседе с KP.RU.
В публикации говорится, что с 1 сентября 2026 года период ипотечных каникул был увеличен до 18 месяцев для некоторых категорий заемщиков.
Условия для временной заморозки ипотеки таковы:
- Сумма долга не превышает 15 млн руб.
- В семье появился второй или последующий ребенок.
- Ранее ипотечные каникулы по этому договору не предоставлялись.
- Квартира, взятая в ипотеку, - это единственное жилье.
- Заемщик не признан банкротом.
- На дату обращения нет действующих каникул по другим договорам.
Кроме того, следует помнить, что новые правила распространяются на договоры, заключенные до 1 сентября 2026 года.
Ранее стало известно, сколько может составить минимальный размер больничного в следующем году.