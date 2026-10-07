Эксперт Дайнеко перечислила категории людей, кому положены каникулы по ипотеке

Юрист назвала категории людей, которые могут претендовать на ипотечные каникулы Эксперт Дайнеко перечислила категории людей, кому положены каникулы по ипотеке

Москва7 окт Вести.Ипотечные каникулы положены заемщикам, у которых появился второй или последующий ребенок в семье, и в том случае, если сумма задолженности не превышает установленного лимита. О других требованиях для получения льготного периода рассказала эксперт Ольга Дайнеко в беседе с KP.RU.

В публикации говорится, что с 1 сентября 2026 года период ипотечных каникул был увеличен до 18 месяцев для некоторых категорий заемщиков.

Условия для временной заморозки ипотеки таковы:

- Сумма долга не превышает 15 млн руб.

- В семье появился второй или последующий ребенок.

- Ранее ипотечные каникулы по этому договору не предоставлялись.

- Квартира, взятая в ипотеку, - это единственное жилье.

- Заемщик не признан банкротом.

- На дату обращения нет действующих каникул по другим договорам.

Кроме того, следует помнить, что новые правила распространяются на договоры, заключенные до 1 сентября 2026 года.

Ранее стало известно, сколько может составить минимальный размер больничного в следующем году.