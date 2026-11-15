Юрист перечислил признаки навязывания лишнего ремонта в автосервисе Юрист Свечников: перед ремонтом авто следует запросить список операций с ценами

Москва15 ноя Вести.Признаками навязывания лишних услуг могут быть расплывчатые формулировки в заказе, диагноз без проверки и увеличение стоимости после начала ремонта. Об этом в беседе с RT рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Владимир Свечников.

Эксперт порекомендовал перед началом ремонта проверить обоснованность списка работ, уточнить, какие операции войдут в заказ и сколько нужно будет заплатить.

Как отметил юрист, вместо общего описания ремонта лучше запросить перечень операций с ценами на детали и их установку. Выводы о неисправности должны основываться на результатах диагностики: так, износ тормозного диска подтверждают замером толщины.

Мастер должен назвать неисправность, показать ее и объяснить, допустимо ли дальнейшее движение сказал Свечников

При проблемах с тормозами или рулевым управлением специалист советует вызвать эвакуатор. Если же предлагают заменить крупный узел целиком, это требует объяснения: возможность отдельного ремонта зависит от конструкции автомобиля. Каждое дополнение юрист призвал согласовывать письменно вместе с ценой.

Признаками недобросовестности могут стать отказ показать выполненные операции и утилизация снятых деталей вопреки договоренности об их возврате. А перед дорогим ремонтом стоит получить второе заключение.

Если сервис выполнил дополнительные работы без согласия, клиент вправе отказаться от оплаты либо потребовать возврат уплаченной суммы пояснил юрист

Чтобы защитить права, следует сохранить договор, заказ-наряд, чеки, переписку и результаты диагностики, заключил Свечников.

Ранее в МВД разработали правила аннулирования диагностических карт автомобилей.