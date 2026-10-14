Юрист Петропольский: списывать долги из-за атак на дата-центры не будут

Юрист рассказал, могут ли списать долги по кредитам из-за атак на дата-центры Юрист Петропольский: списывать долги из-за атак на дата-центры не будут

Москва14 окт Вести.Долги по кредитам и ипотеке не могут автоматически списать из-за атак на дата-центры, даже если уничтожены или повреждены серверы, на которых хранятся данные. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал юрист Алексей Петропольский.

По словам собеседника издания, кредитный договор – это прежде всего обязательство, а не просто запись на сервере.

Не платить по кредитам и пени из-за разрушения дата-центров нельзя, автоматически долги не спишутся отметил юрист

Петропольский добавил, что банковская система хорошо защищена от подобных инцидентов. Информация о заемщиках дублируется в бюро кредитных историй, ипотечные договоры проходят регистрацию в Росреестре, а банки должны в обязательном порядке создавать и хранить резервные копии данных.

Он также посоветовал заемщикам хранить кредитные договоры и чеки у себя, а если возникают проблемы с отправкой платежа по кредиту по вине банка, постараться сохранить доказательства, что должник пытался совершить платеж.

Ранее стало известно, что фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об освобождении от кредитных долгов всех участников спецоперации независимо от даты заключения контракта на военную службу.