Юрист рассказала, что будет с приговором выжившей после казни в США Кристы Пайк Выжившей после казни в США Кристе Пайк могут отменить смертный приговор

Москва28 ноя Вести.Американка Криста Пайк, которая выжила после попытки казни, может добиться отмены смертного приговора. Об этом заявила профессор права Ричмондского университета Коринна Лейн, передает РИА Новости.

По ее словам, такое развитие событий возможно, поскольку присяжные не располагали всеми сведениями о насилии, которому она подвергалась в детстве, а также о ее психическом заболевании. Профессор пояснила, что Пайк родилась с фетальным алкогольным синдромом и с раннего детства подвергалась сексуальному насилию. Также у нее диагностировано тяжелое заболевание психики, и на момент совершения преступления она не получала соответствующего лечения.

Теперь защита Пайк добивается слушаний, на которых суд мог бы решить, есть ли основания пересмотреть вопрос о наказании.

Если ей удастся добиться слушаний по этому вопросу, у нее хорошие шансы на то, что вопрос о наказании вновь передадут присяжным. И тогда я не могу представить, чтобы они приговорили ее к смерти, особенно если учесть, что ее молодой человек, проходивший по тому же делу, получил пожизненный срок с возможностью условно-досрочного освобождения цитирует агентство слова Лейн

В 1996 году Кристу Пайк признали виновной в жестоком убийстве своей знакомой – 19-летней Коллин Слеммер. На момент вынесения смертного приговора американке было 20 лет.

30 сентября 2026 года казнь должны были привести в исполнение. Однако Криста Пайк выжила после введения двух смертельных инъекций. Она была доставлена в больницу, где пришла в сознание лишь в начале октября. Сейчас женщина опять находится в камере смертников, где провела около 30 лет.