Москва14 авгВести.Фотографа из Южной Кореи Чан Чжин Ена оштрафовали на 5 млн вон (около $3,5 тыс.) за поездку на Украину для освещения хода СВО без специального разрешения, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.
Решение о штрафе для 46-летнего Чана было вынесено филиалом окружного суда Ыйджонбу в Кояне.
Суд постановил, что Чан въехал на Украину, не подав заявление в Министерство иностранных дел на получение исключения из запрета, добавив, что свобода прессы не перевешивает риски для личной безопасности в зоне вооруженного конфликтаговорится в публикации
Адвокат Чана сообщил, что намерен обжаловать решение суда.
Ранее в Италии начали расследование жестокого убийства спортивного журналиста Луиджи Эспозито. Погибший жил в Салерно и был главным редактором интернет-издания Tutto Salernitana.