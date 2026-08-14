Фотографа из Южной Кореи оштрафовали на $3,5 тыс. за поездку на Украину

Южнокорейского фотографа оштрафовали за поездку на Украину Фотографа из Южной Кореи оштрафовали на $3,5 тыс. за поездку на Украину

Москва14 авг Вести.Фотографа из Южной Кореи Чан Чжин Ена оштрафовали на 5 млн вон (около $3,5 тыс.) за поездку на Украину для освещения хода СВО без специального разрешения, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Решение о штрафе для 46-летнего Чана было вынесено филиалом окружного суда Ыйджонбу в Кояне.

Суд постановил, что Чан въехал на Украину, не подав заявление в Министерство иностранных дел на получение исключения из запрета, добавив, что свобода прессы не перевешивает риски для личной безопасности в зоне вооруженного конфликта говорится в публикации

Адвокат Чана сообщил, что намерен обжаловать решение суда.

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