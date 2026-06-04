МО: за 12 часов ВС РФ уничтожили 19 беспилотников ВСУ над российскими регионами

За 12 часов над российскими регионами перехвачены и уничтожены 19 дронов ВСУ МО: за 12 часов ВС РФ уничтожили 19 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Москва4 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 8.00 до 20.00 мск над российскими регионами и Черным морем перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявило Министерство обороны России.

Воздушные цели были сбиты над Белгородской, Брянской и Курской областями, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

С 20.00 мск 3 июня до 7.00 мск 4 июня дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.