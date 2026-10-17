Москва17 окт Вести.Казахстанский филиал МГУ, отмечающий свое двадцатипятилетие, является одним из ведущих вузов региона. Он подготовил более 3000 высококвалифицированных специалистов и продолжает развиваться, расширяя свою инфраструктуру. Об этом ИС "Вести" рассказал министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.

Сегодня это уже одно из сильнейших учебных заведений нашей страны, да и всего региона. Он уже устоялся, состоялся, 25 лет мы в этом году празднуем нашему филиалу. В этом году мы перевезем его в отдельно стоящее здание... полностью переоборудованное под запросы уже растущего теперь филиала. На сегодняшний день у нас 681 студент обучается в стенах филиала, свыше 3 000 выпускников уже филиал дал для нашей экономики, причем они работают в различных сферах: и на государственной службе, и в экономике, и в Национальном банке. Вице-министры у нас уже выпускники филиала МГУ сказал глава ведомства

Ранее сообщалось, что Москва и Астана рассматривают будущее двусторонних отношений как пространство устойчивого и взаимовыгодного развития, где Россия и Казахстан выступают равноправными партнерами, стратегическими союзниками и добрыми соседями. Об этом говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран, опубликованном на сайте Кремля.