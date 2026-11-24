За полгода около 2 тысяч мигрантов лишились РВП и ВНЖ из-за фиктивных браков Известия: МВД аннулировало почти 2 тысячи РВП и ВНЖ из-за фиктивных браков

Москва24 ноя Вести.За первое полугодие 2026 года Министерство внутренних дел России аннулировало порядка двух тысяч разрешений на временное проживание и видов на жительство, которые были получены с помощью фиктивных семейных связей.

Об этом сообщает газета "Известия".

МВД за первое полугодие 2026-го аннулировало около двух тысяч разрешений на временное проживание (РВП) и видов на жительство (ВНЖ), полученных с помощью фиктивных семейных связей​​​. следует из публикации

Как отмечают в издании, этот показатель на 20,8% больше, чем годом ранее.

Ранее в МВД перечислили основания для аннулирования водительских прав. Среди них – истечение срока действия, утеря или изменение персональных данных владельца.