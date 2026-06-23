МО: за 6 часов над регионами России, Абхазией и Черным морем сбит 31 дрон ВСУ

За шесть часов над Россией, Абхазией и Черным морем сбит 31 украинский дрон МО: за 6 часов над регионами России, Абхазией и Черным морем сбит 31 дрон ВСУ

Москва23 июн Вести.За шесть часов 23 июня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 31 украинский дрон над Россией, над Абхазией и Черным морем. Информацию об этом обнародовало Минобороны РФ.

Беспилотники были ликвидированы с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

... над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваторией Черного моря сказано в сообщении

Речь идет о дронах самолетного типа.

Ранее ведомство сообщало, что с 08:00 до 14:00 было сбито 47 беспилотников Украины над российскими регионами.