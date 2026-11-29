Глава CONFESUR Монтибеллер: заблудившимся в лесу надо сначала сесть и поесть

Заблудившимся в лесу порекомендовали сначала сесть и поесть Глава CONFESUR Монтибеллер: заблудившимся в лесу надо сначала сесть и поесть

Москва29 ноя Вести.Людям, которые заблудились в лесу, стоит первым делом сесть и поесть. Такое мнение выразил глава Южноамериканской конфедерации выживания и подготовки (CONFESUR) Сел Монтибеллер в комментарии РИА Новости.

По его словам, в идеале человеку лучше остановиться и "прочувствовать" место, куда он попал, осмотреться и собраться с мыслями.

Мы используем мнемоническое правило ESAON: остановись, сядь, поешь, сориентируйся и начинай движение, только если уверен, куда идти сказал Монтибеллер

Эксперт указал на то, что дезориентация в лесу несет в себе серьезную опасность. Монтибеллер объяснил, что человек также может начать ходить по кругу, так как это, по его мнению, "заложено в физиологии".

Бразильский эксперт также посоветовал стараться избежать паники, так как она может привести к решениям, которые закончатся трагедией.

Ранее специалист по безопасности человека в природной среде Михаил Ярин в комментарии ИС "Вести" также дал советы по выживанию в лесу.