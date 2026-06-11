Захарова: если называть вещи своими именами, то Киев бомбит ЕС каждую неделю

Захарова назвала вещи своими именами в истории с падающими дронами ВСУ в Европе Захарова: если называть вещи своими именами, то Киев бомбит ЕС каждую неделю

Москва11 июн Вести.Киевский режим фактически каждую неделю бомбит беспилотниками страны Евросоюза, заявила заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она напомнила об 11 случаях за последние три месяца, когда беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывались на территории стран Евросоюза.

Одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз написала Захарова

Она подчеркнула, что действия киевского режима уже вызвали правительственный кризис в Латвии, логистические проблемы в Финляндии, а также экологические и социальные последствия для всей Восточной Европы.

Обозреватель Евгений Умеренков ранее заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский предлагает странам Балтии сделку по совместному производству дронов с использованием боевого опыта на фоне атак ВСУ на страны Евросоюза.