Захарова: Киев устроил цирк на переговорах с Россией в Стамбуле

Захарова: Киев организовал "цирк на колесах" вокруг переговоров с РФ в Турции Захарова: Киев устроил цирк на переговорах с Россией в Стамбуле

Москва17 июл Вести.Киевский режим устроил "цирк на колесах" вокруг переговоров с Россией, которые состоялись в Стамбуле летом прошлого года. Об этом в эфире программы "Большая игра" на одном из федеральных каналов рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Москва направила в Турцию соответствующую делегацию во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. Однако сам киевский главарь Владимир Зеленский и представители его режима высказывали недовольство составом российской группы.

Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова сказала Захарова

Дипломат уточнила, что переговоры состоялись и привели к определенным результатам, несмотря на поведение Киева.

Захарова также подчеркнула, что Москва не откажется от реальных предложений Вашингтона по Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия получает от Соединенных Штатов сигналы о готовности продолжить посреднические усилия по урегулированию украинского конфликта после того, как Вашингтон станет свободнее от своих проблем.