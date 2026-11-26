Москва26 нояВести.Официальную делегацию России на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ возглавит заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Об этом в ходе брифинга сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.
Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел господин Грушкосказала она в ходе брифинга
Дипломат отметила, что Москва традиционно принимает активное участие в министерских встречах организации.
По словам Захаровой, российская сторона сохраняет этот подход и при подготовке к заседанию в текущем году.
Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров не примет участие во встрече СМИД ОБСЕ в швейцарском Лугано.