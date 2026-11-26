Захарова назвала главу российской делегации на министерской встрече ОБСЕ Делегацию РФ на СМИД ОБСЕ возглавит замминистра Александр Грушко

Москва26 ноя Вести.Официальную делегацию России на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ возглавит заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Об этом в ходе брифинга сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел господин Грушко сказала она в ходе брифинга

Дипломат отметила, что Москва традиционно принимает активное участие в министерских встречах организации.

По словам Захаровой, российская сторона сохраняет этот подход и при подготовке к заседанию в текущем году.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров не примет участие во встрече СМИД ОБСЕ в швейцарском Лугано.