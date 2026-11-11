МИД РФ: Лавров пока не планирует участвовать в заседании СМИД ОБСЕ в Лугано

Захарова сообщила, что у Лаврова нет планов поездки на встречу ОБСЕ в Лугано МИД РФ: Лавров пока не планирует участвовать в заседании СМИД ОБСЕ в Лугано

Москва11 ноя Вести.Участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в швейцарском Лугано пока не запланировано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

На данном этапе в графике этого мероприятия нет у министра сообщила дипломат

Ранее о том, что Лавров не собирается участвовать во встрече СМИД ОБСЕ, писало агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в Вене.

В феврале глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис говорил, что готов принять Лаврова на СМИД ОБСЕ в Лугано. По его словам, швейцарское председательство также готово обеспечить беспрепятственную выдачу виз российским делегатам, желающим участвовать в мероприятиях ОБСЕ.

Ранее Захарова предложила странам Европы скинуться на "камень, ножницы", чтобы решить, кто будет представлять ЕС на переговорах с Россией.