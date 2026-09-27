Захарова рассказала о количестве встреч Лаврова на Генассамблее ООН Захарова: за три дня на Генассамблее ООН Лавров провел 50 встреч

Москва27 сен Вести.За три неполных дня на 81-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел 50 встреч, из них 42 раунда полноценных переговоров. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

У Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, состоялось порядка 50 встреч. Из них 42 раунда полноценных переговоров … 42 … премьер-министра, главы государств приходили в … комнату российской делегации для проведения … таких традиционных переговоров. И еще были встречи, так называемые "на ногах". То есть порядка 50 встреч, выступления на Совете Безопасности, выступления на Генеральной Ассамблее. И нам всегда кажется, этого недостаточно сказала она

Ранее Мария Захарова заявила, что делегация ФРГ перед встречей главы МИД Германии Йоханна Вадефуля с Сергеем Лавровым потребовала ограничить доступ журналистов и ввести ряд ограничений для СМИ.