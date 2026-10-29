Захарова обвинила Обаму и Байдена в предательстве украинского народа Захарова: США предали украинцев еще при президентстве Обамы

Москва29 окт Вести.Администрация бывшего президента США Барака Обамы предала украинцев, пообещав им материальные блага в обмен на отказ от национальных интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание экс-главы Белого дома.

По словам дипломата, признание Обамы подтвердило то, о чем российская сторона говорила на протяжении многих лет.

Его администрация, его подчиненные и однопартийцы предали украинцев, когда пообещали им за отказ от национальных интересов и забвение собственной истории материальные блага и бонусы от пресловутой "западной демократии" заявила Захарова

Она подчеркнула, что, по ее мнению, именно в период президентства Обамы и работы Джо Байдена на посту вице-президента США Вашингтон предал интересы украинского народа.

Представитель МИД также напомнила о роли американских властей в событиях на Украине в 2014 году. Она обвинила сотрудников Госдепартамента США во вмешательстве во внутренние дела страны и поддержке смены власти.

Кроме того, Захарова упомянула поездки Байдена в Киев и заявила, что американская администрация оказывала давление на Евросоюз с целью введения антироссийских санкций в 2014 году.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть правду о зачинщиках конфликта на Украине.