Москва29 октВести.Администрация бывшего президента США Барака Обамы предала украинцев, пообещав им материальные блага в обмен на отказ от национальных интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание экс-главы Белого дома.
По словам дипломата, признание Обамы подтвердило то, о чем российская сторона говорила на протяжении многих лет.
Его администрация, его подчиненные и однопартийцы предали украинцев, когда пообещали им за отказ от национальных интересов и забвение собственной истории материальные блага и бонусы от пресловутой "западной демократии"заявила Захарова
Она подчеркнула, что, по ее мнению, именно в период президентства Обамы и работы Джо Байдена на посту вице-президента США Вашингтон предал интересы украинского народа.
Представитель МИД также напомнила о роли американских властей в событиях на Украине в 2014 году. Она обвинила сотрудников Госдепартамента США во вмешательстве во внутренние дела страны и поддержке смены власти.
Кроме того, Захарова упомянула поездки Байдена в Киев и заявила, что американская администрация оказывала давление на Евросоюз с целью введения антироссийских санкций в 2014 году.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть правду о зачинщиках конфликта на Украине.