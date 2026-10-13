МИД: закрытие генконсульства и Русского дома не сократили поддержку РФ в ФРГ

Захарова: поддержка России в Германии растет, несмотря на закрытие Русского дома МИД: закрытие генконсульства и Русского дома не сократили поддержку РФ в ФРГ

Москва13 окт Вести.Аудитория поддержки России в Германии, несмотря на закрытие властями Русского дома и генконсульства РФ в Бонне, не сокращается, а наоборот - только растет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ведь аудитория, несмотря на сокращение этих точек, что было предпринято властями Германии, сокращаться не намерена, она, наоборот, только возрастает. И это несмотря на прямое давление и шантаж и прямые угрозы со стороны властей Германии сказала Захарова во время выступления на третьем международном Екатерининском форуме

Власти Германии приняли решение о закрытии российского генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине в сентябре 2026 года.