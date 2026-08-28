Москва28 авгВести.Русский человек своим стремлением не сдаваться отчасти похож, как стереотипно принято считать, на медведя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, у охотников периодически происходят ситуации, когда медведь внезапно "оживает" после того как его уже считали застреленным.
Я согласна, что, сто процентов, что-то от медведей у нас (русских - прим. ред.) естьсказала она журналистам
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в украинском конфликте Россия противостоит фронту всего коллективного Запада.