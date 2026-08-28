Захарова: русский человек сравним с медведем в стремлении идти до конца

Захарова рассказала, что роднит русского человека с медведем Захарова: русский человек сравним с медведем в стремлении идти до конца

Москва28 авг Вести.Русский человек своим стремлением не сдаваться отчасти похож, как стереотипно принято считать, на медведя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, у охотников периодически происходят ситуации, когда медведь внезапно "оживает" после того как его уже считали застреленным.

Я согласна, что, сто процентов, что-то от медведей у нас (русских - прим. ред.) есть сказала она журналистам

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в украинском конфликте Россия противостоит фронту всего коллективного Запада.