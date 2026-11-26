Захарова заявила, что режим Зеленского держится лишь за счет помощи Запада

Захарова: режим Зеленского держится лишь благодаря вливаниям денег Запада Захарова заявила, что режим Зеленского держится лишь за счет помощи Запада

Москва26 ноя Вести.Режим Владимира Зеленского существует только лишь благодаря финансовой и военной поддержке западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова цитирует РИА Новости.

Дипломат таким образом прокомментировала встречу "коалиции желающих", прошедшую 19 ноября в Берлине, практически одновременно с переговорами лидеров РФ, Китая и США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжене.

Так называемая блоковая дисциплина мешала собравшимся (евротройке и еще свыше 20 странам – прим. ред.) трезво взглянуть на нынешние реалии и понять абсурдность дальнейшей военной и финансовой помощи насквозь прогнившему из-за коррупции, обанкротившемуся режиму Зеленского, который держится на плаву только благодаря денежным вливаниям и оружейным поставкам Запада сказала Захарова на брифинге

По словам дипломата, встреча в Берлине сопровождалась антироссийской риторикой и обвинениями в адрес РФ.

Представитель МИД РФ также отметила, что участники "коалиции желающих" подтвердили намерение разместить на Украине многонациональные силы после прекращения боевых действий.

Кроме того, европейские страны подтвердили важность выделения Киеву 70 млрд евро военно-финансовой помощи по линии НАТО и предоставления кредита ЕС на 90 млрд евро.

Ранее издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с "коалицией желающих" в Берлине поставил под сомнение необходимость дальнейших трат на военную поддержку Украины.