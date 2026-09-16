Москва16 сенВести.Глава евродипломатии Кая Каллас похожа на сломанный магнитофон и заезженную пластинку, которая повторяет слова ненависти к России, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Каллас не заботится об интересах граждан стран Евросоюза и в своих заявлениях даже не пытается "прикрыть наготу своего неонацистского подхода".
Она исключительно и только, как заезженная пластинка, как какой-то сломанный магнитофон, ретранслирует одну только ненависть в отношении нашей странысказала Захарова
Ранее Каллас заявила, что согласилась бы на разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.