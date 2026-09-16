Захарова: Каллас похожа на сломанный магнитофон в своей ненависти к России

Захарова сравнила Каллас со сломанным магнитофоном Захарова: Каллас похожа на сломанный магнитофон в своей ненависти к России

Москва16 сен Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас похожа на сломанный магнитофон и заезженную пластинку, которая повторяет слова ненависти к России, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Каллас не заботится об интересах граждан стран Евросоюза и в своих заявлениях даже не пытается "прикрыть наготу своего неонацистского подхода".

Она исключительно и только, как заезженная пластинка, как какой-то сломанный магнитофон, ретранслирует одну только ненависть в отношении нашей страны сказала Захарова

Ранее Каллас заявила, что согласилась бы на разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.