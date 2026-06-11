Москва11 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны Европейского союза (ЕС), назвав такую политику "политическим членовредительством".

По словам Захаровой, Брюссель за последние годы выделил десятки миллиардов евро на военную помощь Киеву, включая закупку вооружений, развитие программ производства беспилотников и поставки различных видов оружия.

При этом за последние месяцы на территории ряда европейских стран участились инциденты с участием украинских беспилотников. В качестве примеров Захарова привела случаи в Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Греции и Румынии.

Впервые в истории НАТО – истребитель Альянса сбивает дрон ракетой над территорией союзника. И каждый раз – одно и то же: "Надо дать Киеву больше денег". Если и вводить термин "политическое членовредительство", то лучше иллюстрации не найти написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее агентство ТАСС сообщило, что Украина, учитывая ее текущий уровень расходов на ведение боевых действий, потратила бы кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро менее чем за восемь месяцев. Согласно подсчетам, предполагаемые доходы Украины в 2026 году составляют около 69 миллиардов долларов, и этой суммы хватит на 153 дня ведения боевых действий.