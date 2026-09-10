Москва10 сенВести.Свой словарный запас расширила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, какую крылатую фразу позаимствовала у губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Российский дипломат отметила, что глава области подарил миру крылатую фразу. И не одну, добавила она в своем Telegram-канале.
Но эта станет хэштегом. #ПромыслительныйМыслеобраз. Не хватало ее в моем вокабулярепошутила Захарова в своем посте
Мария Захарова поблагодарила Филимонова за столь необычную формулировку. Ранее пользователи соцсетей активно обсуждали значение этой фразы, а также ее стилистику. Георгий Филимонов активно использует в своей речи метафоры, старославянские слова и нестандартные словесные обороты.
Ранее Минобороны России сопроводило шуткой о вреде курения сообщение о поражении табачной фабрики в Киеве.