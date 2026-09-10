Захарова включила в свой словарь фразу Филимонова "промыслительный мыслеобраз" Захарова позаимствовала у губернатора Вологодской области крылатую фразу

Москва10 сен Вести.Свой словарный запас расширила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, какую крылатую фразу позаимствовала у губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Российский дипломат отметила, что глава области подарил миру крылатую фразу. И не одну, добавила она в своем Telegram-канале.

Но эта станет хэштегом. #ПромыслительныйМыслеобраз. Не хватало ее в моем вокабуляре пошутила Захарова в своем посте

Мария Захарова поблагодарила Филимонова за столь необычную формулировку. Ранее пользователи соцсетей активно обсуждали значение этой фразы, а также ее стилистику. Георгий Филимонов активно использует в своей речи метафоры, старославянские слова и нестандартные словесные обороты.

Ранее Минобороны России сопроводило шуткой о вреде курения сообщение о поражении табачной фабрики в Киеве.