Захарова: отказом в визах спортсменам из РФ Карни покрыл позором родину хоккея

Захарова заявила, что премьер Канады покрыл позором родину хоккея Захарова: отказом в визах спортсменам из РФ Карни покрыл позором родину хоккея

Москва20 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике премьер-министра Канады Марка Карни после отказа Оттавы оформлять визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира.

Как сообщалось, Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила, что российские хоккеисты не будут участвовать в молодежном чемпионате мира в Канаде из-за позиции Оттавы.

Ради своей националистической какой-то личинки, русофобии, Карни готов поставить под удар интересы миллиона болельщиков, лишив родину хоккея - Канаду - возможности принимать чемпионаты мира в будущем, да и вообще покрыть свою страну несмываемым позором сказала Захарова на брифинге

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментируя данную ситуацию, отметил, что Россия продолжит отстаивать свои интересы, а юридическая и дипломатическая атаки требуют тишины.