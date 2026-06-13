Zala: "Ланцет" может довести атаку до конца без участия человека Zala: боеприпас "Ланцет" способен довести атаку до конца самостоятельно

Москва13 июн Вести.При разрыве каналов связи барражирующий боеприпас "Ланцет" способен довести атаку до конца без участия человека. Об этом заявили ТАСС в компании Zala на полях Международного военно-морского салона "Флот-2026".

Уточняется, что программно-аппаратный комплекс ИРРА позволяет "Ланцету" действовать в автономном режиме, в том числе под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

При разрыве каналов связи боеприпас сохраняет способность довести атаку до конца без участия человека, что сокращает время реакции и снижает нагрузку на расчет отметили в компании

20 мая сообщалось, что российский расчет боеприпаса "Ланцет" уничтожил в Черном море украинский безэкипажный катер, который, предположительно, вышел из порта Одессы и направлялся в сторону Крыма.