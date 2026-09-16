Москва16 сен Вести.Опубликованное фото медведя, который якобы был замечен в поселке Березовый Мыс вблизи Барнаула, оказалось фейком. Об этом сообщает ИС "Вести".

Ранее жители ближайших населенных пунктов выразили обеспокоенность в связи с фотографией хищника, размещенной в интернете. В Березовом Мысе начала патрулировать группа из охотников и полицейских. Были проверены записи с камер видеонаблюдения, однако на них медведя не оказалось.

Вскоре выяснилось, что фото обработано нейросетью, автор снимка признался в этом сам.

В шутку легко поверили, поскольку в последнее время участились случаи выхода медведей к людям. Нередко при этом животные вели себя крайне агрессивно. Так, 19 августа на турбазе в селе Артыбаш медведь напал на палатку и утащил в лес 29-летнюю девушку. Ее жених и местные жители пытались прогнать хищника, но безуспешно: девушка погибла.