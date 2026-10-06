Москва6 окт Вести.Более миллиона средств поражения, включая авиационные ракеты и бомбы, боевые части к БПЛА и антидроновые патроны, направлены в российские войска. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Александр Санчик. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно плану поставок, в войска направлены свыше миллиона средств поражения, включая широкую номенклатуру артиллерийских боеприпасов, авиационные ракеты и бомбы, боевые части к БПЛА, антидроновые патроны к штатному стрелковому вооружению военнослужащих и другие сказал генерал

Только в сентябре в войска поступили более 10 тысяч образцов вооружений, военной и спецтехники, отмечается в сообщении российского Минобороны. В эти поставки включены гексокоптеры, разведывательные дроны "Сумерки", "Скат", "Орлан", "Молния" и ударные БПЛА, бронемобили, средства ПВО, самолеты Су-57 и Су-35С, а также танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М.

Для защиты от вражеских дронов российская армия получила комплексы РЭБ, радиолокационные станции, комплексы "Зубр", "Цитадель" и другие системы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более половины штурмовой группы в районе населенного пункта Курганное в Харьковской области.