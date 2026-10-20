Москва20 октВести.Россия строит в Калининграде загоризонтный радар, способный обнаруживать самолеты и ракеты на расстоянии до 3000 км. Об этом сообщает The Times.
Радиуса действия такого радара будет достаточно, чтобы охватить территорию ФРГ, Франции и Великобритании.
Комплекс, обслуживающий радар, состоит из трех антенных мачт, длина каждой из которых достигает 500 метров, говорится в публикации.
Финская компания Iceye провела спутниковый анализ, который подтверждает расширение возможностей России вести наблюдение во всем Балтийском регионе.
16 октября главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что НАТО не планирует предпринимать попытки нападения на Калининградскую область.