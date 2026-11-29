"Запугать не получится": и.о. главы Шебекинского округа об атаках ВСУ И.о. главы Шебекинского округа Дегтярев: запугать жителей не получится

Москва29 ноя Вести.Украина своими атаками пытается запугать население города Шебекино в Белгородской области, но у нее ничего не получится. Об этом в интервью военкору ИС "Вести" Сергею Зенину заявил исполняющий обязанности главы Шебекинского муниципального округа Белгородской области Руслан Дегтярев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по гражданским машинам, по рейсовым автобусам и мирным жителям.

Хотят запугать ...нас. [Запугать] не получится. Но пробуют, пытаются… Мы здесь и будем здесь отметил Дегтярев

В субботу от очередной атаки украинских FPV-дронов в городе Шебекино пострадали двое мужчин. Один из дронов атаковал "Газель". Машина была повреждена. Также из-за удара БПЛА разбились окна квартиры в многоэтажке. От детонации второго дрона загорелся автомобиль.