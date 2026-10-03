Москва3 окт Вести.Испанский бренд одежды Zara снял с продажи детский костюм на Хэллоуин после того, как люди начали сравнивать его дизайн с одеждой узников нацистских концлагерей. Об этом пишет газета Allgäuer Zeitung.

Уточняется, что одним из первых сходство заметил израильский журналист Дов Гиль-Хар.

Испанская сеть Zara ужасает своих клиентов в Европе очередной из своих кошмарных идей — костюмом в стиле нацистских концлагерей написал Гиль-Хар в соцсети X

Журналист также напомнил, что у Zara был подобный инцидент в 2014 году. Тогда компания выпустила детский костюм, на котором была изображена желтая шестиконечная звезда. Тогда многие покупатели обратили внимание на схожесть со звездой Давида, которые заставляли носить людей еврейского происхождения на оккупированных нацистами территориях.

В то же время британская газета The Independent пишет, что новинка продавалась в интернете за почти 4,5 тысячи рублей и преподносился как "Детский костюм жениха на Хэллоуин".

18 апреля сообщалось, что правоохранительные органы арестовали подозреваемого в размещении деревянной копии ворот нацистского концлагеря Освенцим перед зданием налоговой инспекции в городе Эггенфельден в Германии.