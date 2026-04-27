Заседание по покушению на Трампа доверили судье, занявшему пост 1,5 года назад

Заседание по делу о покушении на Трампа доверили судье с опытом работы 1,5 года Заседание по покушению на Трампа доверили судье, занявшему пост 1,5 года назад

Москва27 апр Вести.Заседание суда по делу о стрельбе в отеле Washington Hilton - на ужине с участием американского лидера Дональда Трампа – доверили судье, который получил эту должность всего полтора года назад. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о судье по имени Мэтью Шарбау. Как свидетельствуют данные с сайта Окружного суда Колумбии, он судья занял свой пост в октябре 2024 года. Его возраст не указан, но сообщается, что он получал образование в музыкальном колледже Беркли и школе права университета Пеппердайн.

Перечислен и другой опыт работы Мэтью Шарбау. Он был сотрудником юридической конторы в Калифорнии, клерком в Окружном суде округа Колумбия и в апелляционном суде, преподавал в школе права в университете Джорджа Вашингтона (признан в России нежелательной организацией).

Ранее данный судья вел предварительные заседания по делу Брайана Коула-младшего, обвиненного в закладке бомб у Капитолия в январе 2021 года.

25 апреля произошла стрельба на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton. На ужине присутствовал Трамп, решивший впервые за два своих президентских срока посетить такое мероприятие. Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии.