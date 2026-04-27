Москва27 апрВести.Заседание суда по делу о стрельбе в отеле Washington Hilton - на ужине с участием американского лидера Дональда Трампа – доверили судье, который получил эту должность всего полтора года назад. Об этом пишет РИА Новости.
Речь идет о судье по имени Мэтью Шарбау. Как свидетельствуют данные с сайта Окружного суда Колумбии, он судья занял свой пост в октябре 2024 года. Его возраст не указан, но сообщается, что он получал образование в музыкальном колледже Беркли и школе права университета Пеппердайн.
Перечислен и другой опыт работы Мэтью Шарбау. Он был сотрудником юридической конторы в Калифорнии, клерком в Окружном суде округа Колумбия и в апелляционном суде, преподавал в школе права в университете Джорджа Вашингтона (признан в России нежелательной организацией).
Ранее данный судья вел предварительные заседания по делу Брайана Коула-младшего, обвиненного в закладке бомб у Капитолия в январе 2021 года.
25 апреля произошла стрельба на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton. На ужине присутствовал Трамп, решивший впервые за два своих президентских срока посетить такое мероприятие. Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии.