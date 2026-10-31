Защитник "Реала" Милитан лишился €350 тысяч во время матча с "Барселоной" Дом футболиста "Реала" Милитана обокрали, пока он играл против "Барселоны"

Москва31 окт Вести.В Мадриде обокрали дом игрока испанского "Реала" бразильца Эдера Милитана, пока сам он был на выездном матче с "Барселоной", а его родственники смотрели футбол по телевизору, передает газета El Mundo.

По меньшей мере двое грабителей проникли в дом футболиста в закрытом жилом комплексе в престижном районе города и вынесли из спальни хозяина ювелирные украшения, брендовые вещи и часы на сумму более €350 тыс.

Как сообщает полиция, воры влезли в дом через окно ванной комнаты на третьем этаже. На первом этаже в это время находились родственники Милитана, которые смотрели футбольный матч по телевизору.

Сигнализация была выключена – хозяева включают ее только на ночь, а камеры видеонаблюдения зафиксировали грабителей лишь на несколько секунд, так как злоумышленники их тут же сорвали.

Пропажу ценностей обнаружил сам Милитан по возвращении домой. Чтобы найти вещи, часть из которых представляет для него особую значимость, футболист обратился к частному детективу. Специалист уже высказал предположение, что в ограблении может быть замешан кто-то из близкого окружения Милитана.

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