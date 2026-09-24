"Ведомости" сообщили о смене собственника у здания ЦУМа в Москве

Здания ЦУМа на Петровке перешли в собственность ЗПИФ "Уния" "Ведомости" сообщили о смене собственника у здания ЦУМа в Москве

Москва24 сен Вести.Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Уния" под управлением компании "Баланс эссет менеджмент" стал собственником двух зданий ЦУМа на Петровке в центре Москвы. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса Asseto.

Отмечается, что сделка была закрыта 18 сентября.

До этого объекты общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров принадлежали компаниям "Торговый дом ЦУМ" и "Аркада холдинг", связанным с продавцом люксовых товаров Mercury. Рыночную стоимость комплекса директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов оценил в 20-24 миллиарда рублей.

Стороны сделки не стали комментировать ее детали. Цель передачи недвижимости в ЗПИФ и состав пайщиков "Унии" также выяснить не удалось.

При этом опрошенные "Ведомостями" эксперты допускают несколько вариантов структуры сделки. Так, часть считает, что ЦУМ мог остаться под контролем владельцев Mercury, поскольку компания и ранее использовала ЗПИФы для управления активами. Другие эксперты не исключают привлечения или подготовки к привлечению стратегического инвестора через продажу паев фонда.

Ранее стало известно, что у ООО " Нестле Россия" остался единственный управляющий. Право действовать от имени компании получило акционерное общество "Л.Е.В. Менеджмент".