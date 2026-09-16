Москва16 сен Вести.Формируя пантеон героев, состоящий из украинских националистов XX века, киевские власти пытаются "перебить" коррупционный скандал.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Украинские националисты пантеоном славы обязаны исключительно двум людям. Первый - [украинский бизнесмен Тимур] Миндич, который вляпался в коррупционный скандал. А второй - [глава киевского режима] Владимир Зеленский, который ... хотел этот коррупционный скандал "закопать". Но не получилось, я думаю, не получится. Сколько бы он там ни копал, но на самом деле это уже не будет иметь абсолютно никакого значения ... Они попытались вот этой повесткой перебить весь этот коррупционный скандал