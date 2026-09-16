Москва16 сенВести.Формируя пантеон героев, состоящий из украинских националистов XX века, киевские власти пытаются "перебить" коррупционный скандал.
Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.
Украинские националисты пантеоном славы обязаны исключительно двум людям. Первый - [украинский бизнесмен Тимур] Миндич, который вляпался в коррупционный скандал. А второй - [глава киевского режима] Владимир Зеленский, который ... хотел этот коррупционный скандал "закопать". Но не получилось, я думаю, не получится. Сколько бы он там ни копал, но на самом деле это уже не будет иметь абсолютно никакого значения ... Они попытались вот этой повесткой перебить весь этот коррупционный скандалсказал Килинкаров
НАБУ раскрыло хищение $3 млн при доставке вагонов метро из Польши. В ведомстве заинтересовались главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В офисе генпрокурора Украины нашли набитый деньгами сейф.