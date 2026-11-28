Зеленский сообщил, что не получил от Трампа предложение о вступлении в НАТО

Зеленский признал, что не получил от Трампа предложение о вступлении в НАТО Зеленский сообщил, что не получил от Трампа предложение о вступлении в НАТО

Москва28 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп до сих пор не сделал Киеву конкретное предложение о вступлении в НАТО. Такое заявление украинский политик сделал в интервью BBC.

По его словам, вопрос членства Украины в альянсе сейчас не стоит на повестке переговоров.

Зеленский отметил, что американская администрация осторожно относится к теме расширения НАТО. При этом он по-прежнему считает вступление Украины в альянс надежной гарантией безопасности и важным сигналом для потенциальных инвесторов. По его мнению, членство в блоке также способствовало бы восстановлению страны.

О том, что нынешние планы урегулирования не предусматривают вступления Украины в НАТО, 25 ноября заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер. По его словам, Вашингтон допускает предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны других государств по аналогии с пятой статьей устава альянса. Кушнер также рассказал, что американская сторона разработала подход к урегулированию по итогам переговоров с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 23 ноября сообщил, что не все союзники готовы согласиться на вступление Украины в альянс.