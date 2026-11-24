Зеленский: США настаивают на заключении мира на Украине до января

Зеленский заявил, что США настаивают на заключении мира до января Зеленский: США настаивают на заключении мира на Украине до января

Москва24 ноя Вести.Американская сторона настаивает на заключении мирного соглашения "как можно скорее", в идеале – до января. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, украинская сторона тоже хочет мира, но не за счет только Украины.

Мы (украинцы - прим. ред.) и русские понимаем стремление действовать очень быстро. Мы понимаем, какой ценой это может обойтись заявил Зеленский

Глава киевского режима подчеркнул, что поставки новых американских ракет Patriot до сих пор не одобрены главой Пентагона Питом Хегсетом. С политической точки зрения выглядит, будто Трамп поддерживает направление президента России Владимира Путина, заключил Зеленский.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима отказывается от мирных инициатив, потому что руководствуется исключительно собственными интересами и интересами тех, кто извлекает из украинского конфликта финансовую выгоду.