Москва26 ноя Вести.Супруга японского корреспондента Юки Имаи, задержанного в России по подозрению в шпионаже, обратилась с просьбой о его освобождении. Письмо Нодзоми Имаи было опубликовано газетой Hokkaido Shimbun, в которой работает журналист.

В обращении женщина рассказала о сахалинских корнях мужа и его глубокой привязанности к русской культуре.

Россия всегда оставалась для нашей семьи особенной страной. Муж, по-видимому, всегда чувствовал, что часть его корней — на Сахалине, где родился и вырос его дед приводит издание слова Нодзоми

По ее словам, Имаи изучал русский язык, увлекался советским кинематографом и проходил обучение в Санкт-Петербурге, который называл "местом словно из мечты". Женщина отметила, что их с мужем объединила любовь к русской культуре еще со студенческих времен.

При каждой встрече мы обсуждали недавно просмотренные советские или российские фильмы и прочитанные романы русских писателей. Когда мы ездили на машине, в салоне звучали голос Виктора Цоя или мощное исполнение Шостаковича Денисом Мацуевым вспоминает она

По иронии судьбы, день их свадьбы, 25 сентября, совпадает с днем рождения композитора.

По данным издания, 13 октября Имаи должен был завершить двухлетнюю командировку в Южно-Сахалинске и на следующий день вернуться в Японию, где его ждет маленькая дочь. Однако утром перед отъездом он перестал выходить на связь.

О задержании корреспондента ФСБ сообщила 13 октября. По версии службы, он по заданию японской разведки собирал сведения о жителях Курильских островов, участвующих в военной операции на Украине. Журналиста доставили в Москву, где Лефортовский суд избрал ему меру пресечения. Позднее японские дипломаты посетили Имаи в СИЗО "Лефортово", отметив, что проблем со здоровьем у него нет. 18 ноября тему его задержания поднимали президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити в кулуарах саммита АТЭС.