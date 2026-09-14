Москва14 сенВести.Кипрский журналист Алекс Христофору посчитал заявление президента России Владимира Путина о цене на газ суровым, но верным. Мнение на этот счет он высказал в эфире своего YouTube-канала.
Это довольно жесткое заявление с его стороны, но он правсказал журналист
Христофору напомнил, как Евросоюз постоянно требовал снизить цену на газ и вводил всевозможные ограничения в отношении поставляемого в Европу голубого топлива.
Словом, оказывал серьезное давление на Россию… Путин говорит: Вы добились того, чего хотели. Постоянно выражали недовольство и хотели отказаться от российского газа, наложили на нас санкции… Ну что, теперь будьте готовы заплатить 1500 долларов вместо 150подчеркнул он
Ранее данные лондонской биржи ICE показали, что цены на газ в Европе усилили рост, превысив 1000 долларов за кубометр. Это произошло впервые с 22 декабря 2022 года.