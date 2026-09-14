Христофору: заявление Путина о цене на газ было жестким, но верным

Жестко, но верно: журналист Христофору о заявлении Путина о цене на газ Христофору: заявление Путина о цене на газ было жестким, но верным

Москва14 сен Вести.Кипрский журналист Алекс Христофору посчитал заявление президента России Владимира Путина о цене на газ суровым, но верным. Мнение на этот счет он высказал в эфире своего YouTube-канала.

Это довольно жесткое заявление с его стороны, но он прав сказал журналист

Христофору напомнил, как Евросоюз постоянно требовал снизить цену на газ и вводил всевозможные ограничения в отношении поставляемого в Европу голубого топлива.

Словом, оказывал серьезное давление на Россию… Путин говорит: Вы добились того, чего хотели. Постоянно выражали недовольство и хотели отказаться от российского газа, наложили на нас санкции… Ну что, теперь будьте готовы заплатить 1500 долларов вместо 150 подчеркнул он

Ранее данные лондонской биржи ICE показали, что цены на газ в Европе усилили рост, превысив 1000 долларов за кубометр. Это произошло впервые с 22 декабря 2022 года.