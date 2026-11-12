Житель Латвии пожаловался на сеть магазинов за тетрис с гимном России TV3: житель Латвии пожаловался на тетрис с гимном России

Москва12 ноя Вести.Житель города Елгава в Латвии пожаловался на сеть магазинов Rimi за то, что обнаружил в продаже детский тетриса, в котором при выборе игры звучал гимн России. Об этом сообщает латвийский телеканал TV3.

Так, телеканал провел журналистское расследование, в результате которого подобные консоли были выявлены и в Риге.

Съемочная группа обратилась в сеть магазинов, где заявили, что игрушка была в продаже всего три недели. Поставкой тетриса занимался давний партнер из Эстонии, а сотрудники магазинов перед выкладкой не проверяют встроенные мелодии и игры.

Нидерландский производитель Toi-Toys сообщил, что использование этой музыки не было сознательным решением компании. Позже производитель обратился к китайской компании с требованием объяснений инцидента.

В Rimi подчеркнули, что подобные игрушки не соответствуют ценностям сети, из-за чего консоль уже сняли с продажи во всех странах Балтии. За это время тетрис успели купить 19 раз в Латвии и 40 – по всему региону.

5 ноября сообщалось, что спикер Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс вместе с коллегами по парламентскому президиуму направил комиссии по мандатам, этике и заявлениям ходатайство о начале разбирательства в отношении депутата Андрея Пагора, который говорил на русском языке в зале заседаний парламента.